Krejcikova | Mi piacciono le sfide Bisogna essere leader ma a volte penso che siano le agenzie a decidere chi lo sia

(Di sabato 13 luglio 2024) L’Equipe ha intervistato Barboraqualche mese fa. La tennista ex numero 2 del mondo ha vinto 7 titoli, tra cui il prestigioso Roland Garros nel 2021. Una vittoria che però non ha mai avuto la risonanza mediatica che ci si aspettava. Questo il tema al centro dell’intervista. Oggirà Paolini nella finale di Wimbledon, che potrebbe regalarle la gloria che non ha ricevuto in passato. Guardandola, si ha l’impressione che le piaccialasciata in pace «Assolutamente sì. Mi piace il mio spazio, stare con la mia famiglia, a casa, con i miei fratelli, mia nipote e mio nipote. Apprezzo quando non sono in un ambiente tennistico. E quando lo sono, lo vivo appieno, per lo sport in sé. Ma non mi piace quello che c’è intorno.