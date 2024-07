Irene Grandi | Pino Daniele mi insegnò a non avere paura delle folle

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) A 30 anni dal suo esordio Panorama intervistache parla della prima locandina «Era un collage di quattro fotografie fotocopiate che avevamo appeso davanti al locale. C’ero io con la giacca che di Gianni Poglio mio padre aveva indossato il giorno del suo matrimonio, sotto solo il reggiseno e un paio di leggings Io e la band che mi accompagnava prendevamo trentamila lire a testa, però eravamo felici, c’era un’atmosfera bellissima in quelle serate. Erano altri tempi: i discografici e i produttori andavano a scovare i talenti nei locali» Con: «Dopo aver inciso insieme Se mi vuoi, mi ha portato in tour sul palco insieme con lui.mi ha introdotto al grande pubblicoarene e mi ha insegnato a non averdella folla.