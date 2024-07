Innocenzi e Melosso sono i grandi favoriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Attenti a quei due. Lucae Lorenzoloro i principaliper la giostra di questa sera al campo dei giochi. Il primo, pluricampione gialloblù, deve riscattare il passo falso dell’agosto 2023, mentre l’altro andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva (la terza in carriera). A votare per i cavalieri di Porta Solestà e Porta Romanaquattro ‘vecchie’ conoscenze della Quintana, che alla vigilia dell’edizione in notturna hanno fatto i propri pronostici. "indubbiamente i più forti – conferma Luca Veneri, che ad Ascoli ha vinto sette volte correndo per la Piazzarola, l’ultima delle quali nel luglio del 2009 in sella a Golden Open, per poi tornare nel luglio del 2017 per sostituire l’infortunato Massimo Gubbini a Tufilla –.