Georgia May Jagger lancia May Botanicals negli Stati Uniti e oltre

(Di sabato 13 luglio 2024)May, figlia del leggendario Micke della iconica Jerry Hall, ha deciso di espandere il suo marchio di skincare, Mayi confini del Regno Unito, approdando. Dopo un lancio iniziale di successo nel 2023 nel mercato britannico, il brand sta ora cercando di conquistare i cuori dei consumatori americani. Con una partnership imminente a Los Angeles con Skin Worship e la disponibilità nei negozi CVS di New York a partire da settembre, Mayè pronta a fare il suo debuttoUSA.Maye la sua nuova May: come nasce il brand della figlia di Mickha lavorato sul progetto Mayper cinque anni, collaborando con Sarah McCubbin, fondatrice della casa cosmetica britannica Pebble & Co.