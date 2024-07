Deterrenza militare Ucraina e fianco sud Cesa spiega l’impegno dell’Italia al Nato Summit

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 13 luglio 2024) A poche ore dalla conclusione dela Washington, Lorenzo, presidente della delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare della, condivide con Formiche.net il ruolo chiavenel rafforzare la coesione tra i Paesi membri e la centralità dell’Alleanza Atlantica. Come si sta muovendo l’Italia rispetto aldel 2% del Pil per le spese militari? Il punto principale è la coesione e la compattezza di tutti i Paesi della. Dimostrare da Washington la solidità dellaera l’obiettivo principale deled è stato chiaramente raggiunto. Lainfatti ha come obiettivo principale tenere uniti i Paesi nella difesa della democrazia e della libertà, per garantire la pace ai cittadini dei Paesi membri.