Crolla una scuola in Nigeria | 22 vittime Soccorritori al lavoro tra le macerie

(Di sabato 13 luglio 2024)alalla frenetica ricerca di oltre 100 persone intrappolate sotto ledopo il crollo di unaa due piani venerdì nel centro-nord della, una tragedia in cui 22 studenti hanno perso la vita. Il college della Saints Academy nella comunità di Busa Buji, nello stato di Plateau, èto poco dopo che gli studenti, molti dei quali avevano 15 anni o meno, sono arrivati a lezione. Un totale di 154 studenti sono rimasti inizialmente intrappolati tra le, ma il portavoce della polizia di Plateau, Alfred Alabo, ha successivamente affermato che 132 di loro sono stati salvati e sono in cura per ferite in vari ospedali. Ventidue studenti, invece, hanno perso la vita. Un precedente rapporto dei media locali aveva affermato che almeno 12 persone erano state uccise.