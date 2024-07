Conte esalta due giocatori | Coppia tra le migliori in assoluto fa impazzire i tifosi del Napoli VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Nonostante i pochi giorni alla guida del, Antonioha già le idee chiare sulla sua rosa. E infiamma idopo il complimento allapartenopea. Per lasciarsi alle spalle una stagione deludente, c’è solo un modo: voltare subito pagina, con consapevolezza dei propri mezzi e voglia di tornare a fare bene. In questi termini ha oggi parlato Antonioriguardo al suo. Il tecnico è pronto a trasmettere il suo DNA da combattente ai suoi, fra i quali sembra aver già individuato quelli con cui si prenderà più tempo per studiarli e farne uscire le potenzialità. Ma non mancano calciatori che, con assoluta certezza, saranno i pilastri portanti della nuova formazione partenopea.i suoi: Antonioha già le idee chiare sulle caratteristiche che la sua squadra deve avere quando scende sul rettangolo di gioco.