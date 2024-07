Colpo della Maceratese Vrioni in biancorosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Alessio, classe 2004 di Matelica, è un calciatore. "Si tratta – spiega Nicolò De Cesare, direttore spotivo– di un elemento che può essere impiegato da prima o seconda punta, vanta anche 10 presenze nell’Ancona nel campionato di serie C e nelle ultime due stagioni ha giocato nella Vigor Senigallia". Il giovane arricchisce il reparto avanzato dove già ci sono Mirco Cirulli e Lorenzo Albanesi. "Siamo molto vicini – preannuncia De Cesare – a definire per un esterno mancino over, poi nei prossimi giorni annunceremo gli under confermati e quelli in arrivo. Poi ci mancano il 9 e il difensore centrale". Al momento la squadra affidata all’allenatore Matteo Possanzini può contare sull’argentino Pablo Lucero.