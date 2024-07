Chi è Tiamut? – Captain America 4

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 13 luglio 2024)il Comunicatore era un Celestiale il cui seme fu piantato sulla Terra. La sua crescita è stata alimentata dall’energia degli esseri umani che vivevano sul mondo e che sono stati guidati dagli Eterni. Quando gli Eterni si resero conto che la nascita diavrebbe portato alla distruzione della Terra, si riunirono per porre fine prematuramente alla sua vita, scongiurando l’Emersione e sottoponendosi all’Uni-Mente. Milioni di anni fa, come decretato da Arishem il Giudice, un seme celestiale fu inviato sulla Terra. Il seme colpì il pianeta, scavando in profondità nel suo nucleo, dove si posò. Come per tutte le nascite celestiali, avrebbe richiesto una grande quantità di energia da parte delle forme di vita senzienti per crescere. Questo seme divenne noto come, che avrebbe iniziato a crescere grazie all’energia della razza umana che abitava il suo pianeta ospite.