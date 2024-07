Buongiorno è un nuovo calciatore del Napoli | l’annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Alessandroè undeldelAurelio De. Dopo mesi di trattative, Alessandroè diventato ufficialmente undel. L’ormai exdel Torino è arrivato l’altro ieri a Roma per le visite mediche, le quali sono andate in scena nella giornata di ieri. Dopo aver completato e superato i test, c’era tanta attesa perda parte delDe. Il tweet del patron partenopeo non si è fatto attendere ed è arrivato puntuale pochissimi minuti fa. Il colporappresenta a pieno le aspettative del, in quanto il club azzurro si è messo al servizio di Antonio Conte. Infatti, si è trattato di una richiesta esplicita del neo allenatore, il quale è pronto ad affidare le chiavi della difesa alitaliano.