Beatrice Luzzi e Garibaldi disavventura prima dell’evento | Diversi problemi non tutti sono di parola

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 13 luglio 2024)pere Giuseppedi una serata evento: le parole dei due ex gieffini Ieri serae Giuseppehanno vissuto una speciale serata con i loro fan, una reunion a lungo attesa dai loro sostenitori e che però è partita con il piede sbagliato, visto che qualche intoppo ha rallentato gli inizi. La coppia si è espressa sui social sfogandosi per un inconveniente accaduto a Milazzo, in Sicilia: “E’ da circa mezz’ora che aspettiamo gli organizzatori affinché la serata cominci, ma qui nessuno ci viene a prendere oltre ad altro, cistatidi organizzazione. Noi siamo persone di parole, noncosì, noi ce la mettiamo tutta” hanno detto in un video congiunto postato sui social i due ex concorrenti del Grande Fratello che non hanno digerito iorganizzativi.