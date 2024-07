Sondaggi TP | italiani preferiscono la governabilità alla rappresentatività

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 12 luglio 2024)TP:laTorniamo con il nostroo settimanale legato alle principali notizie di politica interna ed estera. Continua il lungo periodo elettorale, con buona parte dei cittadini europei chiamati alle urne sia per le elezioni comunitarie sia per tornate nazionali. Le più recenti sono quelle nel Regno Unito e in Francia. In UK i labour tornano al governo dopo una lunghissima assenza. In Francia, invece, il secondo turno ha portato a risultati sorprendenti: vince la sinistra ma non c’è una maggioranza chiara all’orizzonte. Approfittiamo di queste due elezioni per parlare dei rispettivi sistemi elettorali e, infine, parliamo delle implicazioni del nuovo gruppo europeo dei Patrioti in cui si incontrano Salvini e Le Pen.