Salvini senza contrappeso nella Lega è un problema per l’Italia La versione di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 luglio 2024) C’è da credere che a Washington, dove i 75 anni dell’Alleanza Atlantica vengono celebrati con dichiarazioni corali di sostegno al popolo ucraino, e a Bruxelles, dove si negozia sulle deleghe dei prossimi commissari europei espressi dagli Stati membri, in molti si stiano ponendo la fatidica domanda: fino a dove si spingerà il vicepresidente del Consiglio italiano Matteo? Domanda che, evidentemente, illumina d’una luce sinistra il Belpaese, confermandone agli occhi dei più l’antico pregiudizio di sostanziale inaffidabilità e cronica furbizia. I segnali, infatti, non sono rassicuranti. Non passa giornoche il segretario dellanon alimenti dubbi sulla tenuta della linea italiana di sostegno all’Ucraina e di rispetto degli impegni presi in sede Nato sulle spese militari.