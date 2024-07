Paola Egonu allarme Olimpiadi | questa non ci voleva

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 12 luglio 2024), la notizia si è abbattuta sui tifosi come un fulmine a ciel sereno: il sogno finisce qui, si è ritirata dai Giochi di Parigi. Il trionfo in Nations League, quello è poco ma sicuro, è stato una gran bella iniezione di fiducia. Proprio quel che ciperché le azzurre del volley arrivassero ai piedi della Tour Eiffel con i trolley pieni zeppi di energia e di consapevolezze. Con la certezza di poter essere protagoniste indiscusse nella città dell’amore.è la punta di diamante della Nazionale azzurra di volley (LaPresse) – Ilveggente.itPeccato solo che né le campionesse della Nazionale italiana, né il ct Julio Velasco, avessero considerato gli imprevisti nei quali, purtroppo, la squadra si è invece imbattuta. A pochi giorni dalla diramazione delle convocazioni ufficiali per ledi Parigi 2024, è praticamente tutto da rifare.