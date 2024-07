Nuovi sondaggi elettorali Usa è uno Tsunami | ecco i numeri degli Stati-chiave I Dem aspettano Obama ma lui tace

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il segnale più forte di come la galassia democratica abbia ormai in gran parte abbandonato Joe Biden viene dal mondo dello spettacolo. Che per sua stessa natura è una vetrina a cielo aperto di ciò che succede. Oltre alla ormai celeberrima lettera di George Clooney, che dopo essersi schierato a fianco dell’attuale Presidente gli ha chiesto di ritirarsi, c’è da registrare la presa di posizione di altri famosi artisti americani. Da Stephen King a Michael Douglas, a John Cusak, tutti chiedono a Biden di fare un passo indietro. Lo stesso fanno opnionisti come Tom Friedman e Nicholas Kristoff. Richieste in questo senso arrivano, sempre più di frequente, anche da esponenti politici democratici. Ma intanto Joe Biden non molla, anche se continua a collezionare clamorose gaffe.