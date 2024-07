Nordio e i numeri sballati sulla carcerazione preventiva

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Carlo, ministro della Giustizia, è caduto in una trappola pericolosa: quella di piegare ialla narrazione politica. Di recente, durante un’intervista a 24 Mattino su Radio 24,ha dipinto un quadro fosco del sovraffollamento carcerario, affermando che “Il 30 per cento dei detenuti è in carcere in attesa di giudizio, e statisticamente almeno la metà poi viene assolta”. Una dichiarazione allarmante, peccato che, come ricostruisce il Fact Checking di Pagella Politica, i dati del ministero della Giustizia raccontino una storia diversa. Al 30 giugno 2024, i detenuti negli istituti penitenziari italiani erano 61.480. Di questi, il 15 per cento (9.213) era in attesa del primo giudizio, “una percentuale più bassa di quella indicata da”, rileva Pagella Politica.