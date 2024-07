Non diciamo idiozie i suoi amici grillini Calenda zittisce Telese rissa selvaggia | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Scontro nello studio di In Onda su La7, sul sostegno e sull'invio di armi all'Ucraina tra Carlo, segretario di Azione, ed uno dei due conduttori, Luca, il tutto mentre l'altra padrona di casa, Marianna Aprile, cerca con difficoltà di mettere pace e di abbassare i toni., però, si infuria con: “Scusi devo precisare una cosa, un miliardo e settecento milioni non sono soldi buttati, perché aiutano un popolo sovrano a difendersi da un aggressore”. Allora, come sa fare solo lui, punzecchia a dovere l'interlocutore: “Sono meglio per le armi o per la sanità?”., allora, sale di tono sempre più irretito: “Servono per entrambi, guardi quelli che lei sempre ha sostenuto come i salvatori del mondo, cioè i 5 stelle, hanno buttato 250 miliardi per far rifare le case ai ricchi.