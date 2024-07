L’ombra di Steve Rogers nel teaser trailer di Captain America | Brave New World

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nel primissimo pomeriggio odierno i Marvel Studios hanno rilasciato ildiNew. Così come recita il titolo di questo articolo, sulla prima vera missione da nuovoaleggiadi. A tal proposito, in una delle sequenze chiave del, infatti, è lo stesso Presidente Ross (Harrison Ford) a ricordare a Sam Wilson (Anthony Mackie) che lui èma non. Ma neldiNewc’è tanto altro, a partire dalla primissima sequenza contenente il temibile Hulk Rosso, celebre villain che, presumibilmente, sarà l’alterego dello stesso Presidente Ross (almeno così è nei fumetti Marvel Comics). #New, il nuovo film Marvel Studios, vi aspetta al cinema dal 12 Febbraio 2025.