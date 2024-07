LIVE Atletica Diamond League Montecarlo 2024 in DIRETTA | Simonelli torna a brillare! Personale per Tecuceanu Battocletti e Tortu rimandati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.32: Si migliora ulteriormente Perez Hernandez con 14.96 21.31: McEwen supera 2.28 al secondo tentativo 21.28: CHE GARAAAAA!!! Il rappresentante del Botswana Tebogo si aggiudica la gara con 19?87, secondo posto per il dominicano Ogando con 20?02, terzo posto per l’ugandese Orogot con 20?32, quintocon 20?43. Prova sicuramente più brillante rispetto a Parigi ma ancora da migliorare 21.27: Al via Filipponei 200. Questi i protagonisti: 1 FRA ZEZE Ryan 8 6 20.18 20.18 2 SUI REAIS William 12 3 20.27 20.24 3 GER HARTMANN Joshua 11 3 20.36 20.02 4 DOM OGANDO Alexander 3 12 19.98 19.91 5 ITAFilippo 9 5 20.14 20.10 6 BOT TEBOGO Letsile 19.71 19.50 7 UGA OROGOT Tarsis Gracious 6 7 19.75 19.