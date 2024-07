LIVE Alcaraz-Medvedev 6-7 5-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | lo spagnolo alza il livello nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 30-30 Grave errore di dritto. Loha preso la riga sulla seconda. 15-30 Sbaglia un comodo slice in palleggio. 15-15 Doppio fallo (1°). 15-0 Prima vincente di. 5-3 Fa il suo il russo. Serve lo. 40-0 Servizio e coppia di colpi a rimbalzo. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Spinge di drittoe fa il punto. 5-2 Ace (3°). 40-15 Spinge piedi in campo di dritto. 30-15 Attacco in controtempo e comoda volèe. 30-0 Non risponde di dritto. 15-0 Servizio e dritto. 4-2 Servizio e comodo rovescio. 40-15 Seconda vincente. 30-15 Con la prima. 15-15 Favoloso tocco dicon il rovescio.