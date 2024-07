Kyle Walker ancora nei guai | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non finiscono i problemi per. Il difensore inglese ha avuto deianche in Germania. Una situazione che ha del surreale.continua a far parlare, ma non di calcio. Il difensore inglese nei mesi scorsi è finito su tutte le pagine dei giornali per la doppia vita amorosa: da una parte quella con la moglie Annie Kilner e dall’altra con l’amante Lauryn Goodman, dalla quale ha avuto anche due figli.– cityrumors.it – foto LapresseUna relazione tenuta nascosta fino a qualche mese fa quando il triangolo ha fatto scandalo in tutto il mondo e non solo in Inghilterra. Ma ora per il difensore britannico inon sono assolutamente finiti qui. Come riportato dal Sun, entrambe le donne lo hanno seguito in Germania per gli Europei e non sono mancati momenti di tensione.