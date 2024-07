Incidente in A14 auto finisce su spartitraffico e vola fuori strada | cinque feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ascoli, 12 luglio 2024 – Gravesull'A14, all'altezza del casellole di Grottammare (Ascoli Piceno) durante la scorsa notte verso le 3.30. Durante un cambio di corsia, un'è finita sulla rampa delloche ha prodotto l'effetto di un trampolino facendola finire. Sono rimastioccupanti dell', una Mini, tra cui uno trasferito in gravi condizioni, in eliambulanza, all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento in eliambulanza del ferito più grave. Le altre quattro persone che erano a bordo della vettura, ferite in maniera non grave, sono state ricoverate negli ospedali di San Benedetto del Tronto e Fermo, tutti in codice giallo.