In Abbey Road con Lino Gitto e Andrea Fish Pesce accende le luci sul festival Smart

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 – Sarà la musica, quella che non si scorda, quella di tante colonne sonore, vissute e ancora da vivere, ad inaugurare lunedì 15 luglio il palcoscenico di Arezzopresso l’Arena Eden di Arezzo. Protagonisti della serata, con inizio alle 21:15, sarannocon il concerto “In”. L’evento è a cura di Officine della Cultura. Gli autori di questa operazione di arrangiamento del classico dei Beatles per «esaltarne il buio musicale», concreta scarnificazione alla ricerca degli elementi portanti di un capolavoro, sono il batterista(The Winstons) e il pianista(Tiromancino), i quali hanno formato un duo che suona per quattro (o più elementi), anche grazie all’utilizzo di un Fender Rhodes piano Bass, lo strumento inventato negli anni ’40 e portato al successo dal tastierista dei Doors, Ray Manzarek.