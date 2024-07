Golf | Matteo Manassero risale fortissimo ed è terzo allo Scottish Open Åberg in testa d’autorità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Grande secondo giro di2024. Al Renaissance Club di North Berwick, il trentunenne del veronese s’arrampica fino alposto con un gran -7, che cancella gran parte delle imperfezioni viste ieri nelle prime 18 e altalenanti buche. Per lui otto birdie e un unico bogey, alla 7 (per lui la 16 visto che è partito dalla 10). Una giornata, questa, che lo porta a trovarsi assieme al sudcoreano Sungjae Im, a -3 oggi. In, ad ogni modo, c’è l’uomo nuovo per eccellenza delinternazionale, lo svedese Ludvig, che con un altro -6 si porta a -12 con un colpo di vantaggio sul francese Antoine Rozner (che fa anch’egli 64) e due sui succitatie Im. Se il suo obiettivo è di arrivare in forma all’Championship, non c’è che dire che in questo momento gli stia riuscendo benissimo.