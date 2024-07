Fedez ricoverato | Accusato di abusare di alcol e droghe | La risposta arriva dall’ospedale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’ultimo ricovero dicontinua a far discutere. Il cantante è statodidi. Ecco la sua. Tornano a far preoccupare le condizioni di salute di. La storia pubblicata nei giorni scorsi dal letto dell’ospedale ha riacceso i fari sul quadro clinico del cantante ormai a due anni dall’operazione per il tumore al pancreas. In questo caso il ricovero è stato dovuto per una emorragia interna e l’intervento tempestivo da parte dei medici, almeno stando alle parole dello stesso cantante, ha evitato il peggio.– cityrumors.it – foto AnsaNonostante queste parole, la storia e l’ultimo ricovero del cantante hanno subito dato il via a diverse polemiche. Le ricostruzioni sono state diverse e non sono mancate le accuse didi