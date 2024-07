Djokovic i giocatori lo rispettano ma non lo temono più come prima Faz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024)arriva a Wimbledon senza titoli in stagione, con un’operazione alle spalle. E ora si gioca la semifinale contro Musetti. La Faz spiega che oraè temuto, ma non fa più paura. Il quotidiano tedesco riprende anche le polemiche sulla partita contro Rune. La Faz scrive: “Non si punzecchia un orso. C’è un’espressione in inglese che dice proprio questo: “Don’t poke the bear!” Ma a Wimbledon, il quartiere benestante di Londra, a quanto pare non sanno molto di queste creature irsute. Questo è ciò che ha portato sulla scena Nick Kyrgios questa settimana, che, in qualità di tennista professionista infortunato e reporter della Bbc, è entrato nel campo della zoologia per spiegare agli inglesi cosa fare con i predatori selvaggi: è meglio non provocarli.