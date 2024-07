Diamond League Monaco 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Torna la Wandadileggera, con la nona tappa in programma avenerdì 12 luglio. Dopo la scintillante tappa di Parigi, in cui sono stati realizzati due record del mondo, il massimo circuito mondiale si sposta nel Principato, con le Olimpiadi sempre più vicine. Grande rappresentanza per l’Italia, con la regina d’Europa dei 5000 e dei 10.000 Nadia Battocletti, il campione europeo dei 110 hs Lorenzo Simonelli, il bronzo europeo dei 100 Zaynab Dosso, quello degli 800 Catalin Tecuceanu e dei 1500 Pietro Arese. Iscritti anche il neo-primatista italiano e doppio argento europeo con le staffette Luca Sito nei 400, l’argento dei 400 hs Alessandro Sibilio e Roberta Bruni nel salto con l’asta. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire in tv le gare delladi, che prenderanno il via alle 20.