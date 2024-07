Camion della spazzatura si rovescia sull’autostrada | traffico completamente bloccato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio 2024, un grave incidente ha sconvolto la circolazioneA1, nel tratto tra San Vittore del Lazio e Cassino, nel Frusinate. Unche trasportava rifiuti, diretto verso nord, si è ribaltato, causando ilmento del carico sulla carreggiata opposta. L’incidente è avvenuto in un attimo. Il tir, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo, appoggiandosi al guardrail con il fianco sinistro. Questo movimento ha provocato la fuoriuscita dell’immondizia, contenuta in sacchi di plastica, che si è sparsa sull’asfaltocarreggiata opposta, occupando quasi interamente una corsia. Fortunatamente, l’incidente non ha causato gravi conseguenze per le persone, ma ha provocato un notevole disagio per i viaggiatori diretti verso sud, che si sono trovati bloccati in lunghe code di chilometri.