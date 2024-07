Calcutta ci ha salvate da uno stupro dopo il suo concerto | il racconto di una fan del cantante

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ildi una fan di: “Ci hada uno” Un fan diha raccontato in un video su TikTok come lei e alcune sue amiche siano statedal cantautore da una situazione che poteva rivelarsi molto pericolosa. A raccontare l’episodio è stata una delle quattro ragazze, Lulu, che insieme a Gaya, Joyce e Sara hanno trascorso la notte nella hall dell’hotel su invito del. “ildivai in stazione alle 2 di notte, incontrie lui ti propone di aspettare il treno nella reception del suo hotel per non essere stuprate” si legge nel video postato su TikTok. Poi la foto di un bigliettino: “Grazie mille ancora per avercidalla stazione di Ferrara. Se non ci aveste fatte entrare probabilmente non saremmo qui”.