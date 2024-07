Breve tregua al grande caldo | nuvole e temporali sulla Bergamasca anche forti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Marco Tarantola del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Un’ondulazione del flusso atlantico provocherà nella giornata odierna alcune infiltrazioni di aria più fresca sull’arco alpino che saranno responsabili di annuvolamenti e, più intensi sui rilievi e aree pedemontane. Il peggioramento sarà soltanto temporaneo, con il ritorno del bel tempo già dalla giornata di sabato; climama più sopportabile almeno per i primi giorni della settimana. Le temperature subiranno un calo nella giornata odierna, mentre risaliranno gradualmente dalla giornata di domenica. Venerdì 12 luglio 2024 Tempo previsto: al mattino nuvoloso o molto nuvoloso su buona parte della Lombardia, eccetto il mantovano, cremonese ed il basso bresciano dove prevarrà il sole; rovesci ediffusi sui rilievi, deboli piogge sparse possibilisui settori di pianura occidentali.