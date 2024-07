Ascolti di Temptation Island 2024 quanto ha fatto la terza puntata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 luglio 2024) I falò, il pinnettu, le corna e le tentazioni hanno avuto ancora la meglio sulle avventure di Alberto Angela. Ma andiamo a vedere nel dettagli glidie di Noos – L’avventura della concorrenza. Alberto Angela con il suo viaggio tra le ultime scoperte nei campi della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia ha interessato 1.729.000 telespettatori, pari al 12,61% di share. Il reality di Canale 5 invece è stato visto da 3.629.000 spettatori, con uno share del 30,96%. Le coppie pronte a scoppiare non conoscono crisi e da 10 anni ormai sono una garanzia di share per Canale 5. Pier Silvio Berlusconi è così soddisdei numeri che il reality sulle corna porta all’azienda che ha chiesto a Maria De Filippi e la sua Fascino di produrre una seconda edizione quest’anno, che andrà in onda a settembre.