Anzio – Arrestato 39enne per detenzione droga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato-Nettuno, a seguito di un’intensa attività info-investigativa, hannounitaliano in quanto gravemente indiziato del reato di, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti eabusiva di armi comuni da sparo e munizionamento. A seguito di uno scrupoloso servizio di osservazione attuato nei pressi dell’abitazione del sospettato, mentre l’uomo stava uscendo dal cancello, gli investigatori lo hanno fermato e sottoposto a controllo. La perquisizione domiciliare, effettuata dai poliziotti, ha permesso di rinvenire 3 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 79 grammi nascosti all’interno del frigorifero della cucina nonché materiale per la pesatura e il confezionamento dellae la somma di 3.