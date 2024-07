Abbandona il frigo davanti alla discarica e la polizia glielo riporta a casa insieme alla multa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Fara Gera d’Adda. Hato ilrifero fuori d. Pensava di fare il furbo, ma è stato pizzicato dalle telecamere. Gli agenti dellalocale, guidati dal comandante Luca Ubbiali,hannoto a. È successo nei giorni scorsi a Fara Gera d’Adda. “Allo scopo di far giungere un chiaro messaggio di deterrenza verso tutti coloro che, a dispetto delle regole e del buonsenso, hanno la deprecabile abitudine dire i propri rifiuti sul territorio – spiega in un post su Facebook il Comune – pubblichiamo la foto debitamente oscurata di un cittadino che sta depositando inopinatamente il propriorifero in disuso all’esterno della piattaforma ecologica”. Attraverso la videosorveglianza è stato possibile identificare il soggetto, al quale è stata comminata la sanzione nella misura massima prevista, vale a dire 200 euro.