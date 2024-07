Wimbledon venerdì la sfida tra Lorenzo Musetti e Djokovic | l’orario e dove vederlo in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024)in campo aper continuare a scrivere la storia. Il tennista italiano sfiderà Novaknella semifinale del Grande Slam londinese. I due si affronterannosul Campo centrale nel secondo match della sessione pomeridiana (che comincia alle ore 14.30).arriva alla gara con grande entusiasmo merito del successo in cinque set contro lo statunitense Taylor Fritz. Dall’altra parte,affronta ladopo qualche giorno di riposo in più in seguito al ritiro di De Minaur. Amasterpiece ????defeats Taylor Fritz 3-6, 7-6(5), 6-2, 3-6, 6-1 in a stunning performance to set up a semi-final meeting with Novak????#pic.twitter.com/xTAwFwkr9H —(@) July 10, 2024, i precedenti A poco più di un mese dalla brillante prova sul campo del Roland Garros, le strade disi incontrano per la settima volta.