Von der Leyen snobba i Conservatori europei e per Meloni si preannuncia un euro-flop

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dalle speranze di rivendicare un ruolo di spicco per l’Italia nell’pa che conta, al rischio di risultare del tutto irrilevante. Questa sembra essere la parabola della premier e leader del gruppo dei(ECR), Giorgia, che è stata sostanzialmente scaricata dalla presidente della Commissione UE designata, Ursula von der. La leader, a caccia di consensi per blindare il suo bis al vertice di Bruxelles, ha tenuto un serrato – e sterminato – incontro con il gruppo dei Liberali di RenewEU, che per garantirle il loro sì alla prossima plenaria, hanno posto come condizione sine qua non che non ci sia alcuna alleanza con le destre,inclusi. Un vertice durato più di due ore da cui, secondo quanto si apprende da fonti presenti all’incontro, Ursula ha definitivamente chiuso le porte al gruppo ECR con cui, giura, “non ci sarà una cooperazione strutturale”.