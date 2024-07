Volkswagen verso la sua prima chiusura in Europa Sito Audi in bilico un brutto segnale per tutti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Per lavolta nella sua storiapotrebbe chiudere un suo stabilimento in. Ad essere inè la fabbrica(uno dei marchi del gruppo tedesco, ndr) di Bruxelles, dove lavorano 3mila persone. La casa automobilistica, per ora, parla di 2.600 licenziamenti nel giro di un anno. Accostando le due cifre si capisce quale sia il destino del. Secondo gli analisti del settore chiudere sarebbe “un passo importante nella giusta direzione”. Il governo belga tenta di scongiurare il peggio. Qui si produce il modello elettrico Q8 e-tron, le cui vendite sono scese dell’8,2% nei primi sei mesi dell’anno.ha anche ridotto le previsioni complessive sul ritorno operativo (in pratica quanto si guadagna per ogni auto venduta) che, per il 2024 si attende ora tra il 6,5% e il 7%, mentre in precedenza era tra il 7% e il 7,5%.