Una maglia una storia … il Varese 1981-82 di Mister Fascetti a un passo dalla Serie A

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ladel-82 Terza tappa del tour di maglie della Lombardia. Questa settimana siamo aper raccontare di unadi una delle più belle stagioni vissutesquadra biancorossa: si tratta dell’annata-82. La squadra del presidente Colantuoni fu sapientemente costruita dal giovane direttore sportivo Beppe Marotta e dall’emergenteEugenio, che vediamo insieme in una bellissima foto. La squadra sfiorò laA, arrivando a 45 punti finali, in coabitazione con il Bari di Catuzzi, solamente due in meno di Pisa e Samp promosse in A. Fatale fu un rallentamento finale con la sconfitta interna contro la Cavese e i rovesci esterni contro Rimini, Sambenedettese e soprattutto Lazio, dove i biancorossi furono rimontati di due gol tra le polemiche per due rigori concessi ai capitolini dall’arbitro Agnolin.