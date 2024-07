Una donna e le sue figlie sono state uccise a colpi di balestra I fatti

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 11 luglio 2024) La strage è avvenuta in Gran Bretagna, a Bushey, nell’Hertfordshire, nella serata di martedì 9 luglio. Le vittime,diCarol Hunt e leLouise e Hannah Hunt, rispettivamente moglie edel giornalista sportivo della BBC John Hunt. Le vittime avevano 61, 28 e 25 anni. A ritrovare i loro corpi, tornando a casa, sarebbe stato proprio il padre e marito delle vittime, John Hunt, rientrando dall’ippodromo di Lingfield Park, come scrive il Guardian. Sospettato di triplice omicidio è il 26enne Kyle Clifford, ex soldato, che sarebbe l’ex fidanzato di una delle due, la 25enne Louise Hunt. Dopo il triplice femminicidio è scattata una caccia all’auomo a livello nazionale per Clifford, fin quando il ragazzo è stato fermato nella serata di mercoledì 10 luglio nel cimitero di Lavander Hall a Enfield, a nord di Londra, cittadina di cui Clifford è originario.