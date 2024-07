Uccise con una coltellata il coinquilino condannato a 14 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Sant'Elpidio a Mare (Fermo), 11 luglio 2023 - Quattordicidi reclusione per omicidio volontario. E’ questa la condanna inflitta dalla Corte d’Assise di Macerata a Manjit Singh, il 56enne di origini indiane accusato di aver assassinato con unail connazionale e29enne Satwant Singh. Il pm Alessandro Pazzaglia aveva chiesto una pena di 25. Alla fine la Corte ha riconosciuto all’imputato, difeso dall’avvocato Alessandro Ciarrocchi, le attenuanti generiche e ha deciso per la condanna a 14. Soddisfatto all’uscita dall’aula il legale dello zio e del cugino della vittima, l’avvocato Danilo Mascitti: “La Corte ha confermato l’omicidio volontario e non ha accolto la tesi della legittima difesa. Cosa che noi abbiamo sempre sostenuto.