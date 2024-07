Stromboli un nuovo forte boato | sull’isola una nube altissima e la ricaduta di cenere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 - Solo ieri si erano allentate le misure restrittive ma lonon ne vuole sapere e oggi una nuovaesplosione alle 14.07 ha proiettato in cielo flussi piroplastici. A registrare l'attività del vulcano è stata la rete di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'isola è sovrastata da unadi vapore condi. La nuovaesplosione con l'emissione di flussi piroplastici è stata registrata alle 14:09 sullodalla rete di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Sull'isola, come già avvenuto nei giorni scorsi, si è alzata unadi vapore condi. ANSA/Gianluca Giuffre' Proprio ieri, dopo il vertice del giorno precedente con il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, il sindaco Riccardo Gullo aveva emesso un'ordinanza che permetteva di riprendere "la scalata fino all'Osservatorio (100 metri di altitudine) per osservare un po' più da vicino l'attività eruttiva in atto, senza allontanarsi dal sentiero di salita al cratere, e di raggiungere Punta del Corvo (90 metri di altitudine) senza allontanarsi dal sentiero".