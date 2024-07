Scioperi dal 12 al 19 luglio 2024 | date orari e città coinvolte

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dal 12 al 19sono diversi gliannunciati a livello locale, regionale e nazionale. Le proteste interessano diversi servizi ed’Italia, con dare ediversi. Sciopero locale Trenitalia venerdì 12Il primo sciopero a cui si va incontro, confermato dal calendario del Ministero dei Trasporti, è quello di venerdì 12, che coinvolgerà il personale della società Trenitalia Omc Carrozze di S. Maria la Bruna (NA), appartenente a diverse sigle sindacali: Osr Filt-CGIL, Fit-CISL, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Fast Mobilità, e Orsa. La durata dello sciopero è prevista per 8 ore, dalle 9:01 alle 16:59, per manifestare contro le condizioni lavorative, il salario e altre problematiche specifiche che coinvolgono il personale dipendente di Trenitalia impiegato in quella zona.