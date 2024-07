Sarà Vero? - Il punto neroazzurro | Pisa quanto ti ho voluto! | è partita l' era Inzaghi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 - "ti ho". Questo il titolo che hadare Filipponella conferenza stampa di presentazione. "ti ho? Perché?e ilhanno flirtato per almeno tre stagioni, si sono sfiorati senza mai però unirsi, prima di questa estate. I sistemi astrali si sono incrociati, come ha esplicitato scherzando lo stesso allenatore, che ha inoltre "bacchettato" Giovanni Corrado per una chiamata arrivata in ritardo "Pensavo che il mio telefono fosse rotto!". Adesso però l'unione è avvenuta, e l'eraè iniziata. Il primo stepdall'allenatore? Unione con il pubblico. La distanza tra la tifoseria e la squadra sviluppatasi nelle ultime due stagioni deve risanarsi, e al più presto.