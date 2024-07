Samte e Comunità Montana del Taburno continua l’effetto domino E’ Paolisi l’ago della bilancia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutino i ri-posizionamenti sullo scacchiere politico sannita. Dopo le dimissioni di Carmine Agostinelli dalla segreteria di Noi di Centro, restano in bilico ancora alcune caselle. Le Elezioni Europee, a dispetto di quantono a recitare dal quartier generale mastelliano, hanno lasciato più di qualche ferita, alcune probabilmente insanabili. Sul tavolo degli ‘imputati’ era finito anche Domenico Mauro, nonchè Amministratore Unico, società interamente partecipata dalla Provincia di Benevento che si occupafiliera del ciclo rifiuti. Una crisi poi rientrata, considerando che Mastella, dopo le defezioni degli ultimi giorni, non può permettersi altri passi falsi. Nei giorni scorsi si erano rincorse già le voci sul possibile sostituto, una scelta che sarebbe dovuta ricadere su un altro paolisano, l’attuale sindaco Umberto Maietta, che raggiunto telefonicamente ha smentito categoricamente: “La vicendanon riguarda me, sono dinamiche interne ad apparati di partito.