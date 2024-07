Pronto un altro dei matrimoni vip dell' estate | dalla location Forte dei Marmi agli invitati cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 luglio 2024) Per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è ufficialmente iniziato il countdown al giorno più bello: il 12 luglio, infatti, i due convoleranno a nozze. Il loro è uno deivip più attesi del 2024. Inizialmente fissato per il mese di ottobre, la coppia ha deciso di anticipare la data viste le condizioni di salute di Eleonora Giorgi che, di recente, ha subito un intervento dopo la diagnosi di tumore al pancreas. 5 look per uno d’X Leggi anche › Paolo Ciavarro: «Mi sposo con Clizia Incorvaia con mia mamma al mio fianco» Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sposi:L’influencer e il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si giureranno amore eterno adei