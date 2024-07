Preoccupa il calo in italiano al Nord e al Centro emerge un' emergenza matematica per i quindicenni al Sud ma la dispersione scolastica implicita raggiunge il valore più basso rispetto ai tre anni precedenti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ci sono alcuni segnali di ripresa nel sistema scolastico, ma restano anche molte criticità: è questo, in breve, ciò chedai risultati delle prove Invalsi 2024, contenuti in un report appena presentato. Are c’è l’nzaper ial Sud, ma anche ilinale al. Nella stessa materia, invece, migliorano i bambini delle primarie. Scuola superiore: dieci consigli utili per fare la scelta giusta X Prove Invalsi quanto sono preparati gli studenti italiani I test per gli studenti delle seconde e delle quinte elementari, delle prime e terze medie e in tutte le seconde superiori sono, come ormai noto, le prove attitudinali che servirebbero, nelle intenzioni del Ministero dell’Istruzione, a valutare il livello di preparazione degli alunni italiani, ine inglese.