Per tornare in forma spesso la dieta non basta Occorre agire sulla psiche e sulle abitudini La Dottoressa Costanza Fontani spiega come

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ogni giorno molte persone lottano contro la frustrazione di non riuscire ad avere il corpo che desiderano e,dopo, decidono di gettare la spugna. Il jeans preferito resta nell’armadio, simbolo disi era esi è, facendo aumentare il senso di frustrazione e peggiorare l’umore. Per ottenere i risultati sperati bisogna ripartire dalla mente. Alimentazione e movimento: 4 obiettivi di benessere perinX Leggi anche › Mai dire: il nuovo libro di Jill Cooper perindopo le festein: i motivi della “sconfitta” Ci sono due motivi per cui non riusciamo ad amare e prenderci cura del nostro corpo.