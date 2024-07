Osimhen potrebbe restare intanto il Napoli ha bloccato Lukaku che aspetterà anche a lungo Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024) Primo giorno di ritiro per il nuovodi Antonio Conte, acclamato dai 300 tifosi che hanno seguito il primo allenamento della squadra a Dimaro Folgarida. Subito con l’intensità che dovrà caratterizzare il nuovo corso. Del resto lo aveva detto, anzi garantito, daremo il massimo, sempre. Nel salotto del calciomercato di Sky Sport si ragione su alcune dichiarazioni di Antonio Conte. Affermazioni che la dicono lunga su quello che si aspetta l’allenatore per il mercato e per la prossima stagione del. «Dobbiamo ritrovare il giusto spirito perché c’è voglia di rivalsa. Io voglio unche abbia voglia di rivalsa l’anno prossimo. Cerchiamo di guardare non tanto in là, ma di costruire giorno per giorno il nostro percorso che sarà duro e difficile, ma che dobbiamo avere tutti grande voglia di arrivare fino alla fine.