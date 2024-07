Oltre 600 morti al giorno in Italia per malattie cardiovascolari ma molti si potrebbero salvare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 11 luglio 2024 - Più di 224mila decessi in un anno, circa 600 alun milione di pazienti ad alto rischio che, in otto casi su dieci, non raggiungono gli obiettivi di sicurezza in base alle linee guida internazionali. Bisogna partire dai numeri per comprendere il peso delleine, di conseguenza, l'importanza della prevenzione. Sono 47mila, infatti, i decessi che sievitare attraverso un semplice controllo della colesterolemia. E molte altre viteessere salvate intervenendo in maniera più efficace su quelle persone (circa 1% della popolazione) interessate dall'ipercolesterolemia genetica che, se non trattate, hanno una prevalenza di morbilità e mortalità precoce (sotto i 50-55 anni) molto alta.