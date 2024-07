Napoli ci pensa Conte | ha convinto pure lui dopo Hermoso sarà il quinto colpo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 11 luglio 2024), Antoniodecisivo: il tecnico haanche un altro calciatore pronto a vestire l’azzurro. Tifosi entusiasti Ilha iniziato oggi ufficialmente il ritiro di Dimaro. Il club azzurro è arrivato nella località trentina ad orario di pranzo con l’autobus da Verona. Una lunghissima lista di convocati per Antonioche fino al 21 luglio, in attesa dei nazionali, vorrà verificare di persona alcuni dei giovani più interessanti degli azzurri ma anche qualche calciatore che è in bilico tra il restare con i partenopei opandare via. Il tecnico non vede l’ora di iniziare il suo super programma di lavoro: “Amma faticà” è stato il suo motto fin dall’inizio e dalle parole è passato ai fatti con due allenamenti al giorno tutti i giorni (eccetto il giorno delle amichevoli, quando gli azzurri si alleneranno solo di mattina).