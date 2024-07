Musetti in semifinale a Wimbledon | Giocar male mi faceva vergognare poi ho capito che conta solo la vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un ispirato Lorenzoha sconfitto anche Taylor Fritz (6-1 al quinto), raggiungendo ladi2024 e centrando dunque il miglior risultato della carriera in uno Slam (non era mai andato oltre gli ottavi in passato). Il 22enne toscano, che sfiderà al prossimo turno il sette volte vincitore dei Championships Novak Djokovic, è già certo di salire come minimo al 16° posto del ranking ATP da lunedì prossimo. “In queste settimane non credo abbia fatto la differenza il talento, ha fatto la differenza il fatto che mi sono messo in gioco come uomo, come persona e come giocatore. È ovvio poi che il talento in certe situazioni aiuta tanto e come si è visto al quinto set ho cambiato marcia e il talento è stato dalla mia parte, ma non bastaquello.